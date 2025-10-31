Nba: Fontecchio fa 18 punti, ma vince San Antonio di Wmbanyama

Quinta partita consecutiva in doppia cifra per Simone Fontecchio, che a San Antonio ferma il suo massimo stagionale a quota 18 punti con 5 su 9 al tiro di cui 5 su 7 dalla lunga distanza e 3 su 3 ai liberi, insieme a 3 rimbalzi e 2 assist, nei 28 minuti in cui è rimasto in campo. La prestazione dell'azzurro non basta ai Miami Heat, sconfitti 107-101, ma con questa quinta prestazione da 10+ punti Fontecchio pareggia il suo record in carriera (era già successo due volte al suo primo anno a Detroit), con la possibilità di stabilire il suo primato personale nella notte tra domenica e lunedì a Los Angeles contro i Lakers.

A trascinare San Antonio ancora una volta Victor Wembanyama, che chiude con 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate. Per gli Spurs e' la prima partenza con cinque vittorie su cinque nella storia della franchigia.

Privi di Giannis Antetokounmpo, fermo per un dolore al ginocchio, i Milwaukee Bucks battono Golden State 120-110 grazie a uno scatenato Ryan Rollins da 32 punti (suo nuovo massimo in carriera), rendendo inutili i 27 di Steph Curry.