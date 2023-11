Nba: Harden lascia Philadelphia, va ai Los Angeles Clippers

L'ex Mvp della Nba, James Harden, sarà trasferito dai Philadelphia Sixers ai Los Angeles Clippers, in uno scambio che coinvolge diversi giocatori. Il trentaquattrenne, miglior giocatore nel 2018 e il miglior marcatore nel 2018, 2019 e 2020, era in conflitto da diversi mesi con la sua franchigia a Philadelphia. Secondo Espn sarà accompagnato in California da P.J. Tucker e Filip Petrusev. In cambio, i Clippers inviano in Pennsylvania Nicolas Batum, Marcus Morris, Kenyon Martin Jr e Robert Covington oltre a diverse scelte di draft. Ai Clippers, Harden ritroverà in particolare Russell Westbrook, con il quale ha già giocato agli Oklahoma City Thunder e poi agli Houston Rockets. Dopo Oklahoma City, Houston, Brooklyn e Philadelphia, i Clippers sono il quinto club della carriera di Harden. (ANSA-AFP).