Nba: Houston sbanca Boston, Banchero trascina Orlando

Sei match della stagione NBA giocati nella notte italiana e tra i risultati, in evidenza, le vittorie di Sacramento, Minnesota, Orlando, Indiana, Houston e Detroit. I Kings si impongono nel finale contro Milwaukee, mentre Paolo Banchero guida i Magic al secondo successo consecutivo. Kevin Durant trascina i Rockets contro Boston, i Pacers tornano a vincere dopo cinque sconfitte, e i Pistons ribaltano Dallas nella sfida di Città del Messico.

A Boston, i Rockets dominano e Kevin Durant segna 26 punti riposando in panchina per tutto il 4/o quarto. Decisamente meno fortunata la trasferta degli Warriors a Indianapolis, dove i Pacers recuperano uno svantaggio in doppia cifra e ottengono un successo casalingo insperato alla vigilia. Successo casalingo anche per Detroit, che grazie alle doppie doppie di Cade Cunningham e Jalen Duren batte Dallas, mentre Timberwolves e Magic ottengono vittorie facili in trasferta a Charlotte e a Washington. Milwaukee, invece, si fa superare in casa dai sorprendenti Kings.