Nba: LeBron James esercita opzione con i Lakers e non si ritira

LeBron James non si ritirerà dall'NBA. Il campione dei Los Angeles Lakers ha esercitato la player option da 52.6 milioni di dollari per la prossima stagione prevista dal suo contratto con i californiani. Il 40enne prolunga quindi l'attuale contratto in scadenza nel giugno 2026. Non è detto però che il giocatore resti con i Lakers. Di certo, per la franchigia californiana c'è un problema da risolvere per la prossima stagione.