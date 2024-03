Nba: LeBron James ko, ai Lakers ci pensa D'Angelo Russell

Mancavano meno di 6 secondi alla fine della partita in cui D'Angelo Russell ha segnato il canestro della vittoria dei Lakers sui Milwaukee Bucks per 123-122. Con il quintetto californiano privo di LeBron James, dolorante ad una caviglia, e con Anthony Davis indebolito da un infortunio alla spalla nella seconda parte del match, ci ha pensato un Russell incontenibile. Ha segnato 44 punti, suo record stagioneale, di cui 21 solo nell'ultimo quarto e otto negli ultimi 73 secondi. Giannis Antetokounmpo ha firmato una nuova tripla doppia, da 34 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, per i Bucks che sembravano avviati dritti verso la vittoria, con sei punti di vantaggio a meno di due minuti dalla sirena. Finché Russell non si è scatenato. Dopo sei vittorie consecutive, Milwaukee ha subito il secondo ko di fila ed ora il secondo posto nella Eastern Conference è appeso a un filo. Darius Garland (34 punti, 8 assist) e Jarrett Allen (33 punti, 18 rimbalzi) sono state le punte di diamante nella vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Minnesota Timberwolves ai supplementari. Allen è stato l'uomo dell'over time: ha realizzato 10 dei suoi 33 punti, approfittando anche dell'esclusione per sesto fallo personale di Rudy Gobert, a 27 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Shai Gilgeous-Alexander, uno dei migliori marcatori dell'Nba, ha segnato 37 punti, di cui 23 nel secondo tempo, portando i Thunder alla vittoria contro Miami (107-100). Tutto si è deciso al terzo quarto per la franchigia dell'Oklahoma, che ha inflitto un 17-0 agli Heat per portarsi in vantaggio e non farsi più riprendere. I New Orleans Pelicans hanno battuto a Philadelphia i 76ers (103-95), privi ;;di Joel Embiid e Tyrese Maxey, risalendo al quinto posto della Western Conference. L'ala della Louisiana Zion Williamson ha segnato 23 punti e ha preso 12 rimbalzi. I Pelicans erano avanti anche di 35 punti, prima di lasciare che i 76ers tornassero a cinque lunghezze a meno di un minuto dalla fine.