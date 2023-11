Nba: Milwaukee fa festa con Miami, sorridono Minnesota e Boston

Si è chiusa la prima fase della Nba Cup: dopo un mese di sfide (e sette turni durante i quali le gare di regular season sono valse anche per l'In-Season Tournament) si è completato il tabellone delle otto squadre che il 4 e il 5 dicembre si sfideranno in match a eliminazione diretta per un posto alle Final Four di Las Vegas. Le squadre qualificate sono Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, New York Knicks e Phoenix Suns, con gli accoppiamenti dei quarti così definiti: Bucks-Knicks, Pacers-Celtics, Lakers-Phoenix e Kings-Pelicans. Intanto nelle gare della notte Milwaukee fa festa a Miami, battendo gli Heat 131-124: sfida decisa da Antetokounmpo e Lillard, entrambi sopra i 30 punti. E primo posto nel girone B dell'Est per i Bucks. Successo anche di Cleveland che batte Atlanta 128-105 grazie alla super gara di Mitchell. I Knicks di New York si impongono 115-91 sugli Hornets e guadagnano il pass per i quarti della Nba Cup. Vincono anche i Brooklyn Nets (115-103 sui Toronto Rapters): decisivo il parziale di 18-7 nel finale e per i Raptors arriva l'8/o ko nelle ultime 10 gare. Sorridono i Boston Celtics, che liquidano 124-97 i Chicago Bulls e conquistano un posto tra le 8 per la fase a eliminazione diretta della nuova coppa. Quintetto in doppia cifra (con 30 di Jaylen Brown e 21 di Jayson Tatum, ma soprattutto 21 triple a segno) non lasciano scampo a Chicago, a cui non bastano i 19 punti di DeRozan e White. Minnesota si impone 106-103 su Oklahoma City, resta in testa alla Western Conference e centra il pass per i quarti di Coppa. Successo di Dallas che batte gli Houston Rockets 121-115: a trascinare i Mavericks oltre al solito Doncic anche Kyrie Irving. Fanno festa i Kings di Sacramento che fanno il colpo 124-123 in casa dei Golden State Warriors: si decide tutto nel finale, con due palle perse di Curry e di Green per gli Warriors, e 5 punti in fila di Malik Monk.