Nba: nuovo ko per gli Spurs di Wembanyama, Denver vola

I San Antonio Spurs di Victor Wembanyama hanno subito una pesante sconfitta in casa degli Oklahoma City Thunder (123-87), la sesta di fila, in uno degli incontri disputati la notte scorsa in Nba. In vantaggio fino all'intervallo, gli Spurs sono affondati nel corso del terzo quarto, pagando i molti errori nella gestione della palla. Wembanyama ha segnato solo 8 punti, il suo peggior risultato dal suo debutto in Nba, e anche se ha recuperato 14 rimbalzi e fatto due assist e due spettacolari stoppate, non ha evitato agli Spurs di crollare al penultimo posto della Western Conference. Dalla parte opposta della classifica ci sono invece i Denver Nuggets, che grazie ai 32 punti di Nikola Jokic hanno battuto i Los Angeles Clippers 111-108, infliggendo loro la sesta sconfitta consecutiva. I campioni in carica sono riusciti a rimontare uno svantaggio di sette punti a metà dell'ultimo quarto con un parziale di 19-9 negli ultimi minuti. Ai Clippers non sono bastati i 35 punti di Paul George e i 21 di James Harden. A San Francisco, il match tra Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves si è concluso con una vittoria per 104-101 per gli ospiti, che a loro volta sono riusciti in una vittoriosa rimonta nell'ultimo quarto. Nella prima frazione, una rissa in campo ha portato all'espulsione di Klay Thompson e Draymond Green per i californiani e di Jaden McDaniels per Minnesota. A Filadelfia, Tyrese Haliburton ha segnato 33 punti per gli Indiana Pacers che si sono imposti 132-126 interrompendo la striscia di vittorie consecutive dei 76ers. Joel Embiid ha invece chiuso con 39 punti, 12 rimbalzi e sei assist per la squadra di casa. A Los Angeles, LeBron James rientrato dall'infortunio ha segnato 16 per i Lakers, che hanno sconfitto i Memphis Grizzlies 134-107.