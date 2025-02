NBA: Oklahoma City Thunder sconfitti dai Minnesota Timberwolves, Warriors vincono a Houston

Gli Oklahoma City Thunder, leader della West Conference, hanno subito la decima sconfitta stagionale perdendo sul campo dei Minnesota Timberwolves (116-101): Shai Gilgeous-Alexander è stato contenuto a 24 punti, un'anomalia dato che il canadese finora a realizzato almeno 25 punti a partita. Questo 31mo successo permette, invece, ai Wolves di rimanere al settimo posto della Conference, mentre OKC ora ha lo stesso record (44/10) di Cleveland, leader della East Conferece. Sconfitti il giorno prima a Dallas, i Golden State Warriors hanno trovato il riscatto immediatamente vincendo a Houston per 105-98, con 27 punti di Stephen Curry. Anche senza Luka Doncic passato ai Lakers e senza gli infortunati Anthony Davis, Kyrie Irving e Klay Thompson, Dallas ha vinto la sua quarta partita consecutiva: i Mavericks hanno avuto la meglio sui Miami Heat per 118-113 consolidando così l'ottavo posto Nel West Conference (30/26). Per gli Heat non sono bastati i 40 punti segnati da Tyler Herro. Nello Utah, i Clippers sono riusciti a recuperare 20 punti di svantaggio per vincere ai tempi supplementari 120-116. Norman Powell (41 pts) e James Harden (32 pts) sono stati i grandi artefici di questa rimonta contro i Jazz di Lauri Markkanen e Kyle Filipowski (20 punti ciascuno). Con questo successo, i Clippers (6o) sono a ridosso dei Lakers (5o). Per quanto riguarda il Jazz, in fondo alla classifica, subisce una 41a sconfitta e vede New Orleans, vittoriosa di Sacramento (140-133), tornare a parità di vittorie (tredici). I risultati delle partite giocate nella notte: Dallas-Miami 118-113 Minnesota-Oklahoma City 116-101 Utah-LA Clippers 116-120 Houston-Golden State 98-105 New Orleans-Sacramento 140-133.