NBA Playoff: New York Knicks e Denver Nuggets trionfano nelle semifinali

Colpi a sorpresa nelle semifinali dei playoff del campionato Nba. I New York Knicks hanno sconfitto i campioni di Boston e Denver ha avuto la meglio su Oklahoma, nelle prime partite del secondo turno di conference. Uno show in rimonta quello del quintetto della Grande Mela che quando Boston sembrava veleggiare verso il successo con venti punti di vantaggio nel terzo quarto, ha ribaltato il risultato chiudendo 108-105 dopo i tempi supplementari, portandosi così 1-0 nella serie. Trascinata ancora da Jalen Brunson e Anunoby (entrambi 29 punti) New York ha pareggiato a 7 minuti e 25 minuti dalla sirena, prima di un finale di partita mozzafiato. Ai padroni di casa non è bastato Jayson Tatum (23 punti, 16 rimbalzi, 6 assist), che è diventato il quinto miglior marcatore nella storia dei Celtics nei playoff. "Abbiamo lasciato scoperti alcuni dei loro migliori tiratori. Dobbiamo migliorare alcuni dettagli", le parole dell'allenatore dei Celtics Joe Mazzulla. Impresa di Denver che ringrazia Aaron Gordon per il tiro che a 3 secondi dalla fine ha regalato ai Nuggets la vittoria per 121-119 sul campo di Oklahoma City. I Thunder, miglior squadra della stagione regolare che aveva travolto Memphis nel primo turno (4-0), sono rimasti in vantaggio per quasi tutta la partita, senza riuscire a creare un distacco definitivo (14 punti il massimo). Nikola Jokic la star con 42 punti, 22 rimbalzi e 6 assist, ben supportato da Gordon (22 punti, 14 rimbalzi), autore del tiro decisivo. "Siamo riusciti a rimanere mentalmente forti. Non ho avuto la sensazione che nessuno stesse vacillando. Bisogna darsi delle opportunità, ed è quello che abbiamo fatto", ha detto l'allenatore dei Nuggets David Adelman, che ha sostituito Michael Malone un mese fa. Per Oklhaoma Shai Gilgeous-Alexander ha totalizzato 33 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.