Nba: show di Edwards contro Indiana, Denver doma Boston

Denver ha battuto per la seconda volta i Boston Celtics (115-109), la squadra con il miglior record della Nba (48 vittorie-14 sconfitte), mentre Anthony Edwards ha vissuto il suo personale show con Minnesota contro Indiana, terminata con un totale di 44 punti. A Denver i Nuggets hanno preso il sopravvento grazie al solito Nikola Jokic. Il pivot serbo ha messo a segno l'ennesima tripla doppia (32 punti, 12 rimbalzi, 11 assist), la 20esima stagionale. Jaylen Brown ha segnato 41 punti per i Celtics. Anthony Edwards ha vissuto una partita pazzesca con i Timberwolves contro i Pacers (113-111). Dopo aver sbagliato un tiro libero con i Wolves, avanti di due soli punti, Edwards si è rifatto nel prosieguo dell'azione volando per bloccare Aaron Nesmith e impedire il pareggio. I I Wolves hanno dovuto fare a meno di Karl-Anthony Towns, che ha subito un infortunio al ginocchio. Luka Doncic è diventato il secondo giocatore nella storia a realizzare cinque triple doppie consecutive con più di 30 punti, eguagliando la serie record di Russell Westbrook. Doncic ha messo insieme 35 punti, 11 rimbalzi e 11 assist per aiutare Dallas a dominare Miami (114-108). Una vittoria preziosa nella corsa ai play-off, molto serrata a Occidente: Dallas è attualmente 8° (35 vittorie - 28 sconfitte), davanti ai Golden State Warriors (33-29), battuti in casa da Chicago (125- 122). I Warriors hanno avuto una serata difficile poiché oltre alla sconfitta, la stella Stephen Curry si è infortunata alla caviglia destra.