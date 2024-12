Nba:Phoenix batte Golden State, Antetokounmpo trascina Milwaukee

Cinque le partite della Nba giocate nella notte italiana; Phoenix batte 113-105 Golden State nel big match della Western Conference Dallas supera 106-94 Utah; Milwaukee, trascinata da uno stratosferico Antetokounmpo vince 124-114 contro Washington mentre Philadelphia e Atlanta battono rispettivamente Detroit (111-96) e Charlotte (107-104). Momento no per Golden State che perde 113-105 contro Phoenix: ai Warriors non bastano i 23 punti di Curry. Continua invece la risalita di Dallas, che piega 106-94 Utah. Kyrie Irving realizza 30 punti, 9 assist e 7 rimbalzi. Agli ospiti non bastano i 19 di Markkanen e i 18 con 10 rimbalzi di Kessler. Sesta vittoria di fila per Milwaukee che supera Washington (124-114) con Giannis Antetokounmpo grande protagonista con i suoi da 42 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. I 31 punti di Poole e i 29 con 11 rimbalzi di Brogdon non evitano ai Wizards l'ennesimo ko. Vittoria in trasferta per Philadelphia, che si impone 111-96 a Detroit, con Simone Fontecchio che ci prova con 7 punti ma soprattutto 11 rimbalzi in 23 minuti ad evitare il ko ai Pistons. Terza vittoria di fila per Atlanta, che dopo il doppio successo su Cleveland piega nel finale Charlotte: finisce 107-104 grazie ai liberi conclusivi di Hunter e Okongwu, con Micic che fa canestro sulla sirena. A trascinare Atlanta è Johnson, autore di 20 punti, mentre per gli Hornets arriva il quinto ko di fila.