Neymar torna in campo con il Santos per il suo 33º compleanno nel campionato paulista

Nel giorno del suo 33/o compleanno Neymar fa parte dei convocati del Santos, per la prima volta dal suo ritorno in Brasile, e giocherà una partita del campionato statale di San Paolob. "È arrivato il momento, popolo del Santos, il giorno tanto atteso è arrivato", ha scritto il Santos su X, allegando una foto dell'attaccante con la maglia della squadra. "Il principe è tornato", recita un piccolo striscione dorato che raffigura i primi giorni di Ney (2009-'13) nel club in cui è cresciuto e da dove è passato al Barcellona, ;;prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain e infine all'Al-Hilal in Arabia Saudita. Anche se non si sa se partirà titolare o dalla panchina, il nazionale brasiliano fa parte della rosa dei convocati per la partita contro il Botafogo de Riberao Preto, valida per la settima giornata del campionato paulista. Neymar ha collezionato solo sette presenze negli ultimi 17 mesi a causa di problemi fisici.