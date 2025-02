Neymar torna in campo: la torcida del Santos sogna il sesto titolo mondiale

Neymar è tornato, e la 'torcida' esulta, non solo quella del Santos ma anche coloro che sognano il sesto titolo mondiale del Brasile, fra un anno e mezzo negli Usa. Intanto O Ney è entrato all'inizio della ripresa della partita del campionato paulista, il 'Paulistao', che la sua squadra ha pareggiato per 1-1 contro il Botafogo di Riberao Preto, mostrando già un discreto stato di forma per un calciatore reduce dal gravissimo infortunio dell'ottobre del 2023 che lo aveva tenuto fermo e aveva indotto il tecnico dell'Al Hilal, Jorge Jesùs, a fare a meno di lui.

Neymar ieri notte ha subìto un fallo, punito con il cartellino giallo, appena tre minuti dopo essere entrato in campo, poi ha mostrato d'intendersi bene con il compagno di reparto Guilherme e, dopo essersi liberato con una finta di due avversari, ha quasi sfiorato il gol che gli è stato negato soltanto da una bella parata del portiere del Botafogo paulista, Joao Carlos.

"Questa sera ho dimostrato di essere pronto per giocare - le sue parole al termine della partita -, la base c'era già, avevo solo bisogno di ritrovare il ritmo di gioco. Mi sento ancora ferito dalle parole di Jorge Jesùs, secondo cui non avevo la condizione per far parte della sua squadra: peccato che in allenamento io dimostrassi il contrario. Ero io che, nelle partitelle, facevo gol e distribuivo assist, e ciò vuol dire che ero nelle stesse condizioni degli altri. Ma questo, per fortuna, è il passato, ora per me c'è il Santos".