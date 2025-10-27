Nfl, morto a 41 anni Nick Mangold dei New York Jets
L'atleta aveva una malattia renale e bisogno di un trapianto
E' morto a 41 anni il giocatore di football americano Nick Mangold. Lo rendono noto i media Usa, citando la sua squadra di Nfl. L'atleta statunitense dei New York Jets è deceduto sabato sera per complicazioni legate a una malattia renale. Proprio due settimane fa, Mangold aveva annunciato sui social media di aver bisogno di un trapianto per affrontare la sua malattia.
