Nick Kyrgios si ritira dal Masters 1000 di Indian Wells per infortunio al polso

Nick Kyrgios si è ritirato nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells a causa di un infortunio al polso destro. L'australiano, che non vince un torneo del circuito Atp dal 2022, non é riuscito a nascondere il dispiacere. Ha disputato un buon set, prima di lasciare via libera all'olandese Botic van de Zandschulp sul punteggio di 7-6 (9/7), 3-0. Kyrgios, 29 anni, sta vivendo l'ultima parte della sua carriera compromessa da infortuni al polso, al ginocchio e all'addome. Il finalista di Wimbledon 2022 ha perso al primo turno del torneo di Brisbane e poi all'Australian Open quest'anno, dopo un anno in bianco nel 2024 e una sola partita giocata nel 2023. Domani Zandschulp affronterà Novak Djokovic al secondo turno.