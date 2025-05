Nicolò Zaniolo squalificato per due turni e multato di 15mila euro

Due turni di squalifica sono stati inflitti a Nicolò Zaniolo, reo di aver rivolto all'arbitro di Roma-Fiorentina "un epiteto gravemente offensivo" dopo essere stato espulso. Il centrocampista della Fiorentina dovrà pagare anche una ammenda di 15mila euro. E' una delle decisione prese dal giudice sportivo di serie A, dopo la conclusione del 35mo turno di campionato.

Un turno dovranno scontare Colombo (Empoli), Hysaj (Lazio), Leao (Milan), Hien (Atalanta), Thorsby (Genoa).

Una ammenda di 20mila euro (con diffida) é stata inflitta al Lecce "per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche, mai rimosso" e per aver lanciato sul terreno di gioco numerosi petardi e fumogeni, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa 5 minuti al 5' del primo tempo.