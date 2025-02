Nicolò Zaniolo torna alla Fiorentina: "Emozione unica, come tornare a casa"

"Sono convinto che questa parte del percorso sia molto importante per me. Arrivo con un bagaglio solido dopo essere stato anche all'estero. Voglio ringraziare tutti, il direttore, i compagni che mi hanno accolto benissimo e il presidente Commisso. Tornare qua è una grandissima emozione, conosco quasi tutti. È stato come tornare a casa". Così si presenta Nicolò Zaniolo, tornato in viola dopo aver lasciato Firenze all'età di 16 anni e aver indossato le maglie di Roma, Galatasaray e Atalanta.

"Io testa calda? Credo che sia un'idea che qualcuno si è fatto ma non è così - ha proseguito l'attaccante - Ovunque sono andato non ho mai avuto problemi con nessuno, io so quello che valgo e l'importante è che lo sappia chi mi vuole bene. Il resto lo lascio dire a voi".

Nei giorni scorsi l'allenatore Raffaele Palladino aveva sottolineato di non aver dovuto convincere Zaniolo ad accettare il progetto viola: "Ho sentito le parole del mister, ed ha ragione: io ero convinto che questo fosse lo step migliore per me" e alla Fiorentina ritrova un amico come Moise Kean che proprio a Firenze si è rigenerato a suon di gol: "Per quanto riguarda Moise, è un fratello. Sono felice per quello che sta facendo. Io devo pensare a mettermi a disposizione della squadra, poi si vedrà. Obiettivo Champions League? Siamo una squadra forte, completa. Bisogna mantenere la nostra identità. Sarebbe un sogno arrivare un Champions".