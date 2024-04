Niente Monaco di Baviera per Berrettini, punta su Madrid e Roma

Matteo Berrettini non sarà in tabellone a Monaco di Baviera. Il tennista romano, con un post pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato il forfait per il torneo bavarese sottolineando l'intenzione di prepararsi al meglio per i tornei Atp Masters 1000 di Madrid e Roma. "Dopo il risultato di Montecarlo ero molto felice e desideroso di tornare in campo a Monaco. Tuttavia il mio team ha ritenuto che sia meglio per la stagione fare un altro breve blocco di allenamenti in vista dei tornei di Madrid e Roma - si legge nel post - Sono in buona salute e mi sento bene, non vedo l'ora di tornare in campo a Madrid. Mi dispiace molto per i fan del torneo di Monaco. Grazie per il sostegno e ci vediamo presto". Tornato in Top 100 grazie alla vittoria in Marocco, Berrettini, che proprio oggi compie 28 anni, sarà iscritto al Masters 1000 di Madrid grazie al ranking protetto. Per il Foro Italico, il presidente della Federazione Italiana Angelo Binaghi gli ha promesso una wild card, come a Fabio Fognini, ovvero ai due italiani oggi meglio classificati tra quelli non direttamente entrati in tabellone agli Internazionali 2024.