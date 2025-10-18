Ningbo Open: Paolini sconfitta in semifinale

Jasmin Paolini é stata sconfitta in due set da Elena Rybakina nella semifinale del Ningo Open (Wta 500), nella provincia dello Zhejiang (Cina). Risultato a favore della kazaka, n.9 del ranking, 6-3, 6-2. Specie nel secondo set, l'azzurra (n.8) é parsa risentire delle oltre tre ore di gioco sostenute ieri per battere la svizzera Belinda Bencic.

Resta quindi incerta la corsa tra le due per un posto nel singolare delle Wta Finals di Riad. Importante sarà il risultato della finale di domani, tra Rybakina e la vincente del derby russo che nella seconda semifinale vede opposte Diana Shnaider e Ekaterina Alexandrova.