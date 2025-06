Norris "bella battaglia con Oscar, spero sia piaciuta"

"Abbiamo spinto fino all'ultimo. È stata una gara dura, insidiosa, rovente ma abbiamo ottenuto un risultato perfetto per noi come squadra, una doppietta". Così Lando Norris dopo la vittoria nel Gp d'Austria, che ha conquistato partendo dalla pole position con la sua McLaren. "Abbiamo fatto una bella battaglia, questo è certo. È stato molto divertente, stressante, ma molto divertente. Spero che sia stata una bella gara per tutti", ha aggiunto il britannico.

"Spero anche io che sia stata una bella gara, vista da fuori, perché da dentro la macchina è stata dura - ha affermato il suo compagno di squadra, Oscar Piastri -. Ho dato il massimo. Magari avrei potuto fare di meglio quando sono passato momentaneamente in testa, ho spinto un po' troppo oltre i limiti, ma è quello che siamo qui per fare: sfidarci e lottare per la vittoria".