Nottingham Forest batte Manchester City 1-0: verso la Champions League

Il Nottingham Forest ha battuto 1-0 il Manchester City in una partita della 28/a giornata di Premier League, conquistando tre punti importanti nella corsa per un post nella prossima Champions League e al contempo complicando molto il cammino della squadra di Pep Guardiola, alla nona sconfitta stagionale. Il Forest, grazie alla rete segnata al 37' della ripresa da Callum Hudson-Odoi, è ora terzo con 51 punti, mentre il City è quarto a quota 47, entrando nel mirino di Chelsea e Newcastle.

E' un nuovo campanello d'allarme per i Citizens, che stanno vivendo la peggior stagione da quando sono allenati da Guardiola e dopo l'uscita di scena dal torneo continentale per mano del Real Madrid rischiano di non presentarsi proprio al via nella prossima edizione. Quanto al Forest, appena un anno dopo aver lottato per evitare la retrocessione si trova in condizione di tornare in Champions League per la prima volta dal 1980-81.