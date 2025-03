Novak Djokovic eliminato al primo turno di Indian Wells: "Nessuna scusa per la brutta prestazione"

"Ho avuto una carriera incredibile e quando sei costante tanto a lungo hai grandi aspettative, ma le cose sono cambiate per me negli ultimi due anni". Deluso e scontento, Novak Djokovic si è espresso così in conferenza stampa dopo l'uscita di scena al primo turno a Indian Wells, il torneo Masters 1000 dove sperava di ritrovare la strada del successo. Dopo lo stop all'esordio a Doha contro Matteo Berrettini, il serbo ha perso 6-2, 3-6, 6-1 contro l'olandese Botic van de Zandschulp, dicendosi dispiaciuto "per il livello di gioco che ho espresso, data la qualità delle mie ultime sessioni di allenamento. Non ho scuse per questa brutta prestazione".

L'ex n.1 al mondo ha anche ammesso di provare a dare tutto "per giocare al livello che desidero. Ogni tanto, ho un paio di buoni tornei, ma nella maggior parte delle occasioni è davvero una sfida. È una lotta. Niente può prepararti per un momento così, credo - ha proseguito in conferenza stampa -. Devi sperimentarlo e cercare di affrontarlo nel miglior modo possibile".

Il campione trentasettenne, ancora a caccia del 25/o slam, aveva mostrato anche in campo tutta la sua frustrazione, lamentandosi del suo gioco, dell'avversario e anche del pubblico e nonostante gli incoraggiamenti del suo coach, Andy Murray, non è riuscito ad evitare una brutta sconfitta.