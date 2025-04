Novak Djokovic punta alla vittoria n.100 al Masters 1000 di Madrid

Non è solo la passione la voglia di conquistare altre vittorie, ma anche la sensazione "di poter così contribuire alla popolarità del tennis" a spingere Novak Djokovic a non mollare e continuare a scendere in campo a 37 anni. Il campione serbo lo ha detto nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio al Masters 1000 di Madrid, dove affronterà al secondo turno l'italiano Matteo Arnaldi per cominciare il percorso al possibile successo n.100 sul circuito Atp.

Djokovic non gioca a Madrid dal 2022, quando fu sconfitto in semifinale da Carlos Alcaraz, che però non partecipa al torneo per un infortunio. "Quello che Alcaraz ha ottenuto alla sua età non è normale. Sono sicuro che lo vedremo ancora spesso vincere i trofei più prestigiosi nei prossimi 10, 15 anni" ha detto Nole, ultimo rappresentante della generazione di campioni che ha lasciato spazio a Jannk Sinner e compagni. "Ci vuole un po' di tempo perché la gente accetti il fatto che Roger Federer e Rafa Rafa non giocano più, e nemmeno Andy Murray. E un giorno toccherà anche a me - ha aggiunto -. Ma sto ancora cercando di restare lì e rappresentare la vecchia guardia. Lo sport però è più importante di ogni individuo. Siamo tutti qui al servizio del tennis e negli ultimi anni i grandi tornei, non solo gli Slam, hanno registrato un pubblico da record. È un buon segno, perché l'affluenza non dovrebbe dipendere solo dalle grandi stelle o dalle leggende del gioco che si sono ritirate. Lo sport dovrebbe sopravvivere a tutti, e lo farà".