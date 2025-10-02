Nuoto: Arena con Keep a Breast Foundation per tumore al seno

In onore del Mese della Sensibilizzazione sul Tumore al Seno, arena è lieta di presentare l'edizione 2025 della sua Breast Cancer Awareness Collection. Questa iniziativa mira a sottolineare l'importanza della diagnosi precoce e a sostenere le persone colpite dal tumore al seno. Per questa edizione, il 50% dei profitti totali derivanti dalle vendite sarà devoluto a Keep A Breast Foundation in Europa, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata a ridurre il rischio di tumore al seno e il suo impatto globale attraverso arte, educazione, prevenzione e azione. Questo lancio segna il quinto anno consecutivo di collaborazione.

La Keep A Breast Foundation festeggia quest'anno il suo 25° anniversario. Nata nel 2000 come mostra di calchi di seni, si è poi ampliata fino a diventare un'organizzazione unica, caratterizzata dalla sua dedizione a fornire a giovani di tutto il mondo un'educazione essenziale sulla salute del seno e un sostegno incrollabile. La collezione arena Breast Cancer Awareness presenta sfumature di rosa con un motivo a onde sovrapposte, un richiamo al tema delle onde dell'acqua, da sempre un elemento primario per arena. La capsule di quest'anno include due costumi da bagno da donna (con lace back e lightdrop back), un brief da uomo da 7 cm, una cuffia in HD e uno zaino arena One Go da 45L. Entrambi i costumi da bagno sono realizzati al 100% in poliestere riciclato.

Per il quinto anno consecutivo, Arena e Keep A Breast uniscono le forze per lanciare l'edizione 2025 della "nostra collezione per la sensibilizzazione sul tumore al seno - afferma Maritxu Darrigrand, presidente dell'associazione Keep A Breast Europe - Siamo davvero felici di questa continua collaborazione, che aiuta a diffondere il nostro messaggio nel mondo dello sport e a connettersi con migliaia di giovani. La nostra missione è ridurre i rischi di tumore al seno e il suo impatto globale attraverso arte, educazione, prevenzione e azione. Crediamo fermamente che la diagnosi precoce sia la chiave per la prevenzione. La nostra app gratuita offre una guida passo dopo passo per l'auto-esame, già adottata da oltre 50.000 utenti che ne apprezzano la semplicità e l'accessibilità. Siamo anche profondamente grati per il supporto dei migliori atleti di arena: unire le forze in questo modo ha davvero il potere di salvare vite".

"Il nostro impegno va ben oltre il sostegno finanziario - afferma Kamila Pilwein, Global Marketing & Trade Marketing Director di Arena - Radicati nel nostro valore fondamentale di sostenere le comunità che serviamo, inclusa la comunità di Planet Water, ci impegniamo a stare al fianco di coloro che affrontano con coraggio il tumore al seno, offrendo non solo incoraggiamento, ma un supporto costante e significativo in ogni fase del percorso".