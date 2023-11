Nuoto: Ceccon si qualifica per Parigi 2024 nei 100 dorso

Thomas Ceccon strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 dorso grazie al tempo di 52'82'' fatto segnare agli Assoluti di nuoto in corso di svolgimento a Riccione. Al veneto, primatista del mondo in carica nella gara con 51'60'', è bastato fare poco meno del 52'90'' richiesto dalla Federazione internazionale, un crono che aveva già nuotato in questo inizio di stagione. Ai Giochi di Parigi Ceccon arriverà da favorito per l'oro dopo che a a Tokyo, da giovanissimo, chiuse quarto ma con due medaglie in staffetta (argento 4x100 stile, bronzo nella 4x100 mista). Alle spalle di Ceccon è arrivato il suo compagno d'allenamento Michele Lamberti, figlio d'arte, che con questo risultato ha ottenuto il pass per il Mondiale di Doha.