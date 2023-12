Nuoto: Europei 25 m; argenti per Martinenghi e 4x50 mista donne

Due medaglie, entrambe d'argento, per l'Italia, nella terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Otopeni, in Romania. La prima, in ordine di tempo, è arrivata grazie a Nicolò Martinenghi nei 100 rana L'azzurro ha chiuso con il tempo di 56''57 alle spalle dell'olandese Arno Kamminga (56''52), che ha vinto l'oro. Il bronzo è andato ad un altro olandese Caspar Corbeau. Quinto posto per l'altro azzurro in gara, Simone Cerasuolo. Nell'ultima finale, la staffetta 4x50 mista femminile, le azzurre Cocconcelli, Pilato, Di Pietro, Nocentini hanno stabilito il nuovo record italiano, in 1'43''97, per conquistare il secondo posto alle spalle della Svezia. Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna.