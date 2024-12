Nuoto: Mondiali 25 m; Pilato quarta nei 50 rana

Quarto posto per Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. La pugliese ha fermato il crono a 29″11. L'oro è andato alla lituana Ruta Meilutyte (28″54), argento alla cinese Qianting Tang, bronzo alla statunitense Lilly King. Quarto posto Italia anche nei 50 rana uomini: è il piazzamento di Simone Cerasuolo. Oro al cinese Qin e sesto posto per l'altro azzurro, Ludovico Viberti.