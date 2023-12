Nuoto: Paltrinieri, Parigi 2024? 'La Senna è mio pensiero fisso'

"Quale è la prima cosa che mi viene in mente se penso alle Olimpiadi di Parigi? La Senna, perché è una cosa un po' nuova. Dicono che faranno lì la 10 km. Io una volta nella Senna ci ho nuotato, ed è stata un'esperienza: il fiume era abbastanza sporco, ma calmo e con acqua non troppo fredda". Lo dice all'ANSA Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, nel punto stampa organizzato al Sebago shop di a Roma. "Sul fiume si presentano altre difficoltà rispetto alla piscina e al mare, perché le correnti cambiano tra il centro e i lati, ed essendo un circuito devi sapere come sfruttarle all'andata e al ritorno - continua Paltrinieri - E' un percorso fascinoso? Sì, infatti non vedo l'ora".