Nuoto: Paltrinieri si qualifica per Parigi 2024 nei 1500 sl

Gregorio Paltrinieri stacca il pass olimpico per Parigi 2024 e per i mondiali di Doha del prossimo febbraio nei 1500 stile vincendo gli Assoluti di Riccione con il tempo di 14'41'38. Paltrinieri è il primo nuotatore italiano a qualificarsi ai Giochi 2024 con un tempo che vale anche la miglior prestazione mondiale stagionale. "Ho lavorato tanto in questi mesi e con una mentalità diversa - le parole dell'azzurro - Sono uscito molto scottato da quanto successo a Fukuoka, dove non è uscito il mio reale. Avevo in testa il tempo per i Giochi e volevo nuotarlo subito. Gareggiare mi è mancato - spiega il 29enne carpigiano - e questa sera mi sono divertito. Non nuoterò gli 800 stile libero, perché mercoledì andrò in Portogallo per la World Cup in acque libere". Alle spalle di Paltrinieri, Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) in 14'57"99 e il livornese Matteo Diodato (Livorno Acquatics) in 15'07"41.