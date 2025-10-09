Nuoto: Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. E' quanto deciso dalla procura della federnuoto tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità.

La federnuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti.

La vicenda che ha coinvolto le due nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino riguarda il fermo all'aeroporto di Singapore per furto di prodotti cosmetici nel duty-free, avvenuto il 14 agosto scorso. Tarantino avrebbe messo degli oli nella borsa di Pilato, a sua insaputa, e come conseguenza sono state fermate dalla polizia dello scalo aeroportuale.

La situazione si è risolta con un ammonimento formale a Singapore e il rientro in Italia, dopo l'intervento della Farnesina.