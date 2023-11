Nuoto: Razzetti record 400 misti, pass Parigi anche per Miressi

Straordinario Alberto Razzetti nella giornata conclusiva degli Assoluti Invernali di nuoto a Riccione: il 24enne di Lavagna, che già aveva ottenuto il pass per le Olimpiadi nei 200 misti con il record italiano, ha concesso il bis nei 400 qualificandosi per i Giochi e cancellando in 4'09"29 il record appartenente dal 2007 a Luca Marin. Nei 100 stile libero Alessandro Miressi si prende in 47"61 il titolo nazionale e il biglietto per i suoi secondi Giochi. Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi si confermano padroni dei 50 rana: bene anche Simone Cerasuolo che volerà ai Mondiali di Doha. I qualificati per i Giochi Olimpici nella capitale francese sono quindi già cinque - Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Razzetti e Miressi - e quelli per la rassegna mondiale in Qatar quattordici. Tripletta per Simona Quadarella che, dopo aver stravinto 400 e 1500, si ripete negli 800 stile libero. La 25enne romana conclude in 8'25"87, sedici vasche a 32"1 di media con un'accelerazione negli ultimi 200 metri. Insomma l'Italnuoto sarà protagonista anche in un 2024 che si preannuncia tutto da vivere e, nel frattempo, dà appuntamento ad Otopeni (5-10 dicembre), in Romania, per gli europei in vasca corta. A Riccione Federico Burdisso è tornato il re dei 200 farfalla, dominando in 1'55"11, a due centesimi dal tempo limite iridato (1'55"0). Michele Lamberti, dopo il secondo posto con pass iridato nei 100 dorso, si prende anche i 50 in 24"83. Altra finale ed ennesimo assolo di Benedetta Pilato: la 18enne tarantina tocca in 29"65. Nicolò Martinenghi, dopo la sconfitta nei 100 rana, vince i 50 con una prova di spessore che rilancia le sue ambizioni per un 2024 da protagonista.