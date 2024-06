Nuoto: Settecolli, Ceccon vince i 50 farfalla al Settecolli

Thomas Ceccon vince nei 50 farfalla al Settecolli di Roma con 23.01, dietro arrivano l'olandese Korstanje (23.03) e Gargani (23.36). "Ma non mi sono piaciuto - ha detto Ceccon commentando la sua gara -. Speravo in un 22.8 come lo scorso anno, ma forse ho nuotato un po' male. Peccato perché un decimo in meno si poteva fare. Sono comunque soddisfatto delle gare buone al Settecolli. Ora penso di poter fare anche i 200 dorso alle Olimpiadi. Sarà difficile fare due gare più tre staffette, diventa impegnativo. Ma ho 23 anni se non le faccio oggi quando?". Nei 200 farfalla donne nessun podio azzurro con le due italiane, Paola Borrelli e Alessia Polieri che finiscono rispettivamente sesta e ottava. Bronzo per Edoardo Giorgetti nei 200 rana dietro la coppia olandese Corbeau-Kamminga, mentre nella stessa categoria, ma al femminile, c'è il secondo posto di Francesca Fangio e il terzo di Martina Carraro.