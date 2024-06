Nuoto: Settecolli; record italiano per Pilato nei 100m rana

Benedetta Pilato stravince i 100m rana al Settecolli di Roma. L'azzurra, già qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1'05″44 che le vale il record italiano. Una prestazione maiuscola quella della nuotatrice italiana che ha preceduto la britannica Evans, seconda in 1'05″91, e l'altra azzurra Martina Carraro, terza con il tempo di 1'06″43 che, ai microfoni della Rai, ammette che quello appena nuotato è stato "il mio ultimo 100 rana, ma non smetto qui. E' tutto rimandato a domenica quando ci saranno i 200m rana, proverò con tutta me stessa a qualificarmi per l'olimpiade. Se non sarà così ci saluteremo. Sono contenta di aver nuotato qui a Roma, i 100 rana mi hanno portato tantissime soddisfazioni", conclude.