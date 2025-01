Obereggen: eventi sciistici e snowboard nel cuore delle Dolomiti

Sci, snowboard e piste di slittino di giorno e in notturna: non manca nulla all'inverno di Obereggen, località altoatesina, cuore del comprensorio "Latemar-Dolomites" (a 20 minuti da Bolzano) con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Ricco il programma di eventi sciistici quale la 77° edizione Trofeo Città di Bolzano di sci e nello snowpark di Obereggen, cuore dello snowboard delle Dolomiti.

- TROFEO CITTÀ DI BOLZANO. Grande attesa per il Trofeo Città di Bolzano, giunto alla 77° edizione, in programma in notturna mercoledì 15 gennaio (partenza: ore 19) sulla pista illuminata Oberholz di Obereggen, paradiso delle Dolomiti. Il gigante è organizzato dallo Sci Club Bolzano, fondato nel 1948, presieduto da Giovanni Trentini: la partecipazione è aperta ad atleti master, giovani, seniores, categorie maschile e femminile. L'Oberholz è la pista regina di Obereggen culla per 39 edizioni della più antica gara di Coppa Europa attualmente nel circuito continentale. La Oberholz fa parte del "Latemar Sixpack", letteralmente "I 6 addominali del Latemar" quante le 6 piste mozzafiato del comprensorio, che permette di passare dall'Alto Adige al Trentino e ritorno, sci o snowboard ai piedi senza mai sganciarli. Sulla pista illuminata "Obeholz" è possibile sciare, slittare, surfare in snowboard tutti i martedì e venerdì sera dalle ore 19 alle ore 23 per poi concludere la serata all'apres ski "Loox" a valle della pista di Obereggen.

- SABATO 18 GENNAIO: JAM SESSION NAFFY. Gran apertura, sabato 18 gennaio, con la Jam Session Naffy: competizione di freestyle sulle strutture, box e rail in una gara che si preannuncia spettacolare. L'evento sarà organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

- SABATO 22 FEBBRAIO: PARK BATTLE. Sabato 22 febbraio lo snowpark ospiterà una gara di alto livello, in gergo una Park Battle, dedicata agli snowboarder che fanno di creatività, stile e competizione, il loro stile di vita. Consolidato il format con un "cash 4 tricks", grigliata e musica live. Anche questo evento sarà organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

- SABATO 8 MARZO: OBEREGGEN-MISANO ADRIATICO. Si rinnoverà la seconda edizione del gemellaggio "Obereggen-Misano Adriatico" con il ritorno degli amici di Misano sulle nevi di Obereggen per un nuovo "Beach Party". Si tratterà di una nuova edizione del "Beach Party a 2000 metri d'altezza", che proietterà la località altoatesina verso l'estate che aprirà i battenti ad inizio giugno. La gara di Freestyle per Snowboarder e Freeskier e il Beach Party, in programma sabato 8 marzo, sono nate da una collaborazione tra l'associazione ASV Skateboardproject di Bolzano e gli amici della "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura". Latemar e Misano Adriatico, Dolomiti e mare Adriatico racchiusi, sabato 8 marzo, nello snowpark di Obereggen: si trasformerà in una "spiaggia bianca" per un inedito Beach Party.

- SABATO 15 MARZO: SNOWPARK JAM NORTHWAVE. Snowpark JAM Northwave, contest di freestyle sponsorizzato dall'omonima ditta, organizzato dall'associazione ASV Skateboardproject di Bolzano.

- SABATO 5 APRILE: GO-SHRED BINGO SNOWPARK. Il Go-Shred Bingo Snowpark sarà organizzato, sabato 5 aprile, dall'omonima società tedesca di Stoccarda. Saranno allestiti ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. Saranno decretati vincitori i freeskier e snowboarder che otterranno per primi tutti i trick, spettacolari evoluzioni aeree.

- LUNEDI' 21 APRILE: SCHGROLL SNOWPARK. Gran chiusura il 21 aprile con lo Skolf Obereggen Snowpark, organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola: le singole strutture dello snowpark saranno trattate come buche di un percorso da golf. Per completare la buca, il rider dovrà completare un trick specifico sulla struttura e gli verrà assegnato un punteggio a seconda di quanti tentativi necessiterà. Alla fine, come nel golf, chi avrà totalizzato meno punti (quindi meno tentativi utilizzati) vincerà lo Skolf Obereggen Snowpark. Altri eventi si svolgeranno a monte della storica pista Oberholz di Obereggen, pista del circuito Latemar Six Pack che ha ospitato per diversi decenni la Coppa Europa di sci. Nel rifugio Oberholz, a 2096 metri di altezza, perla architettonica del comprensorio del Latemar Dolomites, ecco la proposta della società impianti Latemar Ag presieduta da Siegfried Pichler e guidata dall'amministratore delegato Beniamin Kirchmaier. A partire dallo speciale aperitivo lungo che si potrà gustare nel rifugio Oberholz, raggiungibile da Obereggen con l'omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18 con ultimo ritorno alle ore 23:30. Le date: 17 gennaio, 7 febbraio, 21 febbraio, 7 marzo, 21 marzo, 4 e 18 aprile per un aperitivo lungo sotto le stelle, osservando dalle grandi vetrate del rifugio il cielo notturno ai piedi delle Dolomiti.