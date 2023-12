Odermatt guida la prima manche di gigante a Val d'Isere

Lo svizzero Marco Odermatt è in testa dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo uomini in Val d'Isere. Il campione elvetico cerca il tris sulla pista francese e con il tempo di 1:10.17 precede il norvegese Henrik Kristoffersen di 65 centesimi e il connazionale Loic Meillard di 75. Ad oltre un secondo di distacco ci sono l'austriaco Marco Schwarz (1''23), l'andorrano Joan Verdu (1''26) e lo sloveno Zan Kranjec (1''53). I migliori degli azzurri si trovano invece piuttosto indietro: Luca De Aliprandini è a 3''25, Giovanni Borsotti a 3''50, e Filippo Della Vite a 3''79. Il fondo duro e il tracciato non facile disegnato dal tecnico croato Sergey Komarov non hanno aiutato gli italiani, così come la visibilità che è andata peggiorando dopo i primi passaggi e ha fatto le spese di Hannes Zingerle, uscito di pista come molti dei concorrenti partiti con pettorale superiore al 20.