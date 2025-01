Odermatt trionfa ancora sulla Lauberhorn di Wengen, Svizzeri imbattibili

Svizzeri imbattibili sulla loro pista piu' famosa, la lunghissima Lauberhorn di Wengen. Marco Odermatt - 27 anni, vincitore delle tre ultime coppe del mondo e dominatore della stagine, si e' imposto nella discesa in 2.22.58, terzo successo consecutivo in questa gara. Alle sue spalle il suo giovane connazionale Franjo von Allmen, che venerdi' aveva vinto il superG, in 2.22.95. Terzo un po' a sorpresa lo sloveno Mikael Hrobat in 2.23.15 che era partito con il pettorale 1. Per l'Italia c'e' invece un posto ai piedi del podio, quarto in 2.23.27, per un comunque molto soddisfatto Dominik Paris che sta registrando miglioramenti personali gara dopo gara. Per l'Italia c'e' poi il 10/o tempo di Florian Schieder in 2.23.95 ed il 13/o di Mattia Casse in 2.24.31. Piu' indietro - alle prese con il mal di schiena - l'esemplare veterano Christof Innerhofer, impegnato a 40 anni nella sua 330/esima gara di coppa chiusa con il dignitoso tempo di 2.26.13 Incidenti in pista - con esiti in via di verifica e lunghe interruzioni - invece per il n. 1 austriaco Vincent Kriechmayr e per il francese Blaise Giezendanner. La discesa del Lauberhorn e' partita in ritardo per sistemare la pista piu' lunga del mondo con i suoi quattro km abbondanti, allargandone l'ingresso ad un passaggio. Il tutto dopo un innalzamento delle temperature che ha pero' reso il tracciato piu' veloce che mai. Domani a Wengen si gareggia nello slalom speciale che come di consueto chiude la tre giorni del Lauberhorn.