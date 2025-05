Oklahoma City pareggia con Denver, Indiana travolge i Cavaliers nei playoff NBA

Oklahoma City pareggia i conti con Denver, mentre Indiana manda in crisi i Cavaliers e vede le finali dei playoff Nba. Nonostante le difficoltà in attacco, i Thunder hanno vinto in casa dei Nuggets 92-87, tornando sul 2-2 nella serie: Oklahoma aveva un vantaggio di 15 punti, ma ha visto Denver rimontare e addirittura passare in vantaggio grazie a un buon terzo quarto. La panchina dei Thunder ha fatto la differenza grazie ai canestri di Cason Wallace e Aaron Wiggins. Shai Gilgeous-Alexander è riuscito a lasciare il segno nel finale, chiudendo con 25 punti, 6 rimbalzi, 6 assist). Per il campione di Denver Nikola Jokic 27 punti e 13 rimbalzi. La quinta partita si giocherà martedì in Oklahoma.

Nell'altro match, Indiana ha umiliato Cleveland che sotto 80-39 all'intervallo ha ceduto 129-109 alla fine. I Pacers sono avanti 3-1, a una sola vittoria dalla sorprendente qualificazione alle finali di conference. Indiana ha potuto contare su Myles Turner e Pascal Siakam (20 e 21 punti per i due). Tra i Cavaliers male Donovan Mitchell (12 punti), che non è rientrato nel secondo tempo a causa di un infortunio alla caviglia. I Cavaliers sono sull'orlo dell'eliminazione in vista della quinta partita in Ohio.