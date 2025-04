Oklahoma City Thunder in rimonta storica, Clippers e Knicks avanti nei playoff NBA

Oklahoma City grazie ad una grande rimonta ha battuto Memphis e si è portata in vantaggio per 3-0 nella serie del primo turno dei playoff NBA. Ma pesano anche nei risultati delle partite giocate la scorsa notte anche il successo travolgente dei Los Angeles Clippers su Denver e quello di misura dei Knicks a Detroit, con le due squadre vittoriose che si sono portate avanti 2-1 nella serie.

I Thunder si sono imposti 114-108 dopo essere stati in svantaggio di 29 punti grazie anche ai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander e già domani potranno qualificarsi al secondo turno vincendo gara-4. Il momento decisivo della partita è arrivato poco prima dell'intervallo, quando Ja Morant è caduto a terra dopo un contatto, infortunandosi all'anca sinistra, ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Nel terzo e quarto quarto, i Thunder hanno così inflitto un 63-31 ai rivali, ottenendo la seconda più grande rimonta in una partita di playoff dal 1997.

I Clippers hanno messo sotto i Nuggets di Nikola Jokic, imponendosi per 117-83. Il serbo, MVP in carica e nuovamente finalista in questa stagione, ha registrato la sua 20esima tripla doppia in carriera nei playoff con 23 punti, 13 rimbalzi e 13 assist ma ha in pratica giocato da solo e non è riuscito a impedire ai Nuggets di subire la sconfitta più pesante della stagione.

I Knicks hanno vinto 118-116 a Detroit al termine di una partita molto combattuta, con 31 punti di Karl-Anthony Towns e 30 di Jalen Brunson 30. I Pistons non vincono una partita casalinga dei playoff da maggio 2008 e da quell'anno non vincevano più una serie di playoff. Potranno provare a invertire la tendenza domenica, sempre a Detroit, per Gara 4.