Oklahoma trionfa in rimonta su Minnesota nella finale di Conference a Ovest

Vittoria in rimonta per Oklahoma che in gara-1 della finale di Conference a Ovest supera Minnesota 114-88. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, i Thunder cambiano marcia nella ripresa e vincono la prima partita delle finali di conference contro i Minnesota Timberwolves. A trascinare i padroni di casa, con 31 punti a referto, Shai Gilgeous-Alexander. A Minnesota non bastano i 28 punti di Julius Randle, anche perché Anthony Edwards è l'unico altro giocatore in doppia cifra ma viene tenuto a 18 punti. Gara-2 è in programma nella notte tra domani e venerdì 23 maggio.