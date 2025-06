Olanda travolge Malta 8-0 nelle qualificazioni Mondiali 2026: doppietta di Depay e Malen

L'Olanda si impone con un netto 8-0 contro Malta in una gara di qualificazione per i Mondiali 2026 e resta al primo posto del girone G a quota sei punti. A segno Depay, autore di una doppietta, Van Dijk, Xavi Simons, Lang, Van de Ven e doppietta per Malen.

Interrotta per un malore di un tifoso sugli spalti e poi ripresa dopo dieci minuti Finlandia-Polonia che si è conclusa con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa.

Nel gruppo H, vittorie per Austria (0-4) e Romania (2-0) rispettivamente contro San Marino e Cipro. Per la formazione austriaca a segno Arnautovic (doppietta), Gregoritsch e Baumgartner. Per la squadra allenata da Lucescu, invece, gol e assist dell'attaccante del Parma Dennis Man e di Tanase.

Nel gruppo K, passo falso dell'Albania che in trasferta non va oltre l'1-1 contro la Lettonia. Un risultato che fa contenta la Serbia, che accorcia proprio sull'Albania battendo per 3-0 Andorra grazie alla tripletta di Mitrovic.