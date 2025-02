Olimpiadi 2026 Milano-Cortina: Giochi invernali diffusi su 22mila km di territori

"Sarà un'olimpiade diversa, dei territori. Dal primo giorno che abbiamo venduto il nostro prodotto ci siamo presentati in modo non convenzionale. Saranno dei Giochi che si espanderanno per 22mila km di territorio, perché non avendo budget dovevamo essere credibili a livello internazionale". Lo ha detto il presidente del Coni e della Fondazione di Milano-Cortina, Giovanni Malagò, durante la conferenza alla Stampa Estera a Roma per presentare i Giochi invernali del 2026. "Questa formula, dei territori, è stata molto apprezzata - ha aggiunto -. Questa formula è talmente innovativa e vincente, in virtù anche del cambiamento climatico, che guarda caso chi arriva dopo di noi, la Francia, ha seguito in un modo pedissequo il nostro masterplan. E' un modello che verrà replicato sempre di più e non escludo che possa succedere anche a livello estivo".