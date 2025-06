Olympic Dream Cup 2025: al Foro Italico il torneo nazionale di taekwondo

E' iniziata al Foro Italico l'Olympic Dream Cup 2025 di taekwondo: dopo le giornate dedicate al Kim & Liu, sui campi di gara capitolini si è aperto il torneo nazionale che mette in competizione le rappresentative delle migliori 18 regioni d'Italia a caccia del trofeo tricolore. Ad inaugurare lo show, nella Cerimonia d'apertura della rassegna, è stata prima la sfilata delle Regioni e successivamente una nuova esibizione del Ciao Team con le sue evoluzioni acrobatiche a suon di tavolette rotte e regalate ai ragazzi e ragazze presenti.

Presente Simone Alessio, il bronzo olimpico di Parigi 2024 (categoria -80 kg): "Essere sui campi di gara a osservare da vicino i ragazzi e le ragazze che partecipano all'Olympic Dream è sempre qualcosa di speciale e di emozionante. C'è sempre da imparare, anche dal guardare questi incontri dove ognuno rappresenta la propria regione: per me, che da bambino ho partecipato al Kim & Liu e da ragazzo all'Olympic Dream Cup è davvero qualcosa di incredibile", ha detto.

Lo spazio dedicato al progetto Virtual Taekwondo e Next Gen ha vissuto un momento speciale: "Siamo felicissimi - ha raccontato Myungwon Lee, Assistant Manager World Taekwondo Marketing and Broadcasting Departement - di tenere i nostri corsi di sviluppo e certificazione a Roma, al Foro Italico, in una location incredibile. Nei prossimi anni prevediamo un grande aumento dei praticanti, fra giovani ed adulti: ci prepariamo al 2027, quando il Virtual Taekwondo farà parte del programma degli Olympic Esports Games di Riad, in una vetrina incredibile".