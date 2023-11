Orlando batte Boston, undicesimo ko consecutivo per gli Spurs

Gli Orlando Magic, rivelazione di questo inizio di stagione Nba, hanno dominato i Boston Celtics (113-96). I San Antonio Spurs, invece, hanno collezionato l'undicesima sconfitta consecutiva, battuti 118-112 dai Golden State Warriors. Dopo aver sconfitto i campioni uscenti di Denver, Orlando ha registrato la sesta vittoria di fila contro i Boston Celtics, considerati favoriti per la vittoria del titolo. Protagonista è stato il tedesco Moritz Wagner, entrato dalla panchina, che ha fatto segnare 27 punti. Anche Paolo Banchero ha contribuito con 23 punti. I Magic sono secondi nella East Conference, dietro ai Celtics. Denver, detentore del titolo, ha subito una quarta sconfitta in cinque partite, tutte giocate fuori casa, questa volta a Houston (105-85), nonostante la prestazione di Nikola Jokic (38 punti, 19 rimbalzi, 8 passaggi). I San Antonio Spurs di Victor Wembanyama hanno perso 118-112 contro i Golden State Warriors, trascinati da Stephen Curry (35 punti). I Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (35 punti) hanno perso in casa contro Sacramento (124-111) di De'Aaron Fox (36 punti), ma rimangono in testa nella West Conference. Venerdì nessuna squadra si è unita agli Indiana Pacers e ai Los Angeles Lakers, le uniche due formazioni già qualificate per i quarti di finale del nuovo torneo dell'Nba, che si concluderà martedì. (ANSA-AFP).