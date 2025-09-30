Padel: i big mondiali a Milano dal 6 al 12 ottobre

I migliori giocatori al mondo scenderanno in campo da lunedì prossimo fino al 12 ottobre all'Allianz Cloud per la quarta edizione dell'Oysho Milano Premier Padel P1, torneo del circuito prof governato dalla Federazione internazionale padel (Fip). In palio ci saranno 1000 punti nel ranking Fip per i vincitori, in corsa anche per la Race che porta alle Finals e per un posto nella Fip World Cup Pairs (mondiale a coppie) in programma a novembre in Kuwait.

"Milano è stata una delle prime città a credere nel circuito Premier Padel e in uno sport che dimostra di avere tutti i requisiti per diventare disciplina olimpica. Con questa nuova collocazione nel calendario i fan e i campioni potranno godersi la straordinarietà di Milano" ha spiegato il presidente della Fip, Luigi Carraro, durante la presentazione all'Arena Civica.

"Sono davvero felice del ritorno a Milano di Premier Padel - ha aggiunto l'assessora allo Sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano, Martina Riva -. Posso dire che l'Allianz Cloud è nato grazie a Premier Padel: le immagini del P1 di Milano hanno fatto il giro del mondo. Siamo pronti a scrivere nuovi record".