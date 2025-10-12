Padel: show a Milano con migliori mondo, oltre 35mila spettatori

Numeri da record per l'edizione 2025 dell'Oysho Milano Premier Padel P1 che si chiude oggi con in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo. Sugli spalti dell'Allianz Cloud una passione sempre crescente per il padel superato il muro dei 35mila spettatori, con 35.473 persone che nella settimana del torneo hanno preso posto sulle tribune, con un aumento del 10,2% rispetto al 2024 - quando furono 32.180 - e del 31,3% rispetto al 2022, l'anno in cui il circuito Premier Padel ha esordito a Milano con 27mila spettatori.

Una crescita generale cui si lega quella sul 'day by day', con molta gente in tribuna già nei primi giorni del torneo: "Quest'anno la tendenza è stata particolarmente evidente - sottolinea Marco Gamberale, Ceo di Nsa Group, organizzatore del torneo - Questo vuol dire che l'evento è entrato nel tessuto della passione sportiva dei milanesi e di chi ha attraversato l'Italia per essere qui. Certamente ha giovato la nuova collocazione in calendario del torneo, anticipato da dicembre a ottobre, anche se è sempre lo spettacolo in campo a fare la differenza".

Numerosi i vip che hanno 'sfilato' all'Allianz Cloud: da Paulo Dybala fino a Demetrio Albertini, Claudio Marchisio, Esteban Cambiasso, Gianluca Zambrotta, l'assessora allo sport e turismo di Milano Martina Riva. Per la giornata delle finali attesi, tra gli altri, Adriano Panatta, Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Ma anche chi non è potuto essere all'Allianz Cloud ha seguito da lontano l'Oysho Milano Premier Padel P1: impressionante l'impennata social del torneo rispetto ai numeri (da record) del 2024, con un +76% di utenti unici sui siti www.milanopremierpadel.com e su quello della Federazione Internazionale Padel, www.padelfip.com. Con oltre 1,2 milioni di pagine visitate sui siti di riferimento del torneo, il dato s'impenna del 371% rispetto all'anno scorso, con 156 Paesi raggiunti (+20%) e oltre 6 milioni di utenti che hanno seguito il torneo sui social (+38%).