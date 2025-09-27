Padova capitale prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

Platea gremita e standing ovation per la quarta edizione de Lo Spettacolo della Salute, che ha trasformato il Gran Teatro Geox di Padova in un palcoscenico di emozioni, testimonianze e cultura della prevenzione. L'evento ideato da Giorgio Leo e Vito Stolfi, si conferma un format unico nel panorama nazionale, capace di coniugare intrattenimento e riflessione sul valore della salute attiva.

Il programma ha visto alternarsi dieci protagonisti d'eccellenza, tra sport e scienza: la leggenda del volley Francesca Piccinini, il campione di nuoto Luca Dotto, l'icona del calcio Francesco Toldo e l'incredibile Emma Mazzenga, record mondiale dei 200 metri over 90, insieme a voci autorevoli come Paolo Crepet, Martina Donegani, Francesco Branca, Silvano Zanuso, Elena Pattini e Claudia Borzacchiello. A condurre l'evento, la giornalista Chiara Perale, ormai voce ufficiale della rassegna.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo le storie e i panel tematici dedicati ad alimentazione, esercizio fisico, longevità e motivazione, sottolineando la forza di un format che riesce a rendere la prevenzione coinvolgente e accessibile. "Vedere il Geox pieno e partecipe è per noi la conferma che stiamo accendendo un movimento culturale sulla salute" - ha dichiarato Giorgio Leo, presidente di Show Care e Ceo di Show Club, nonché uno dei due ideatori della kermesse con il Prof. Vito Stolfi.

"Ogni testimonianza di questa giornata ha ricordato che la prevenzione non è un concetto astratto, ma un atto quotidiano di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità". Il ticket d'ingresso (10 €) ha avuto un significato concreto: l'intero ricavato sarà devoluto a Show Care, per sostenere i percorsi gratuiti di esercizio fisico destinati a persone in follow-up oncologico.

I fondi raccolti contribuiranno ad ampliare i servizi della sede padovana, all'apertura di nuovi spazi a Treviso e Milano e a finanziare un progetto di ricerca dal valore di 20.000 euro per giovani laureati in Scienze Motorie dell'Università di Padova, impegnati a partire da fine 2025 e inizio 2026 al fianco dei professionisti di Show Care.

La kermesse ha potuto contare sul patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Padova, della Provincia di Treviso. A sostegno dell'iniziativa l'Azienda Ospedale - Università di Padova, l'Università degli Studi di Padova, ANIF Eurowellness, EuropeActive, Sport e Salute, FIMMG, Rete Città Sane.