Palestina-Australia:Socceroos fanno donazione a popolazione Gaza

Se ne parlava da qualche giorno, ora è realtà: i giocatori della nazionale australiana che oggi in Kuwait (campo neutro) affronta la Palestina in una partita delle qualificazioni mondiali dell'Asia, hanno deciso di donare, tramite il sindacato dei calciatori australiani (Pfa), i premi a loro destinati dalla federazione alle organizzazioni umanitarie attive in questi giorni nella striscia di Gaza. "È davvero difficile da comprendere - ha spiegato il centrocampista dei 'Socceroos' Jackson Irvine, che è anche il presidente del sindacato -. Qui si tratta di una delle questioni geopolitiche più complicate degli ultimi cento anni. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dal conflitto e dalla crisi umanitaria che, di conseguenza, si sta manifestando".