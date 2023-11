Palestina battuta da Australia, ma spera ancora di andare avanti

All'Australia è bastato un gol di Souttar al 18' pt per battere la Palestina per 1-0 sul campo neutro del 'Bin Rashid al Maktoum Stadium', a Dubai, in una partita del gruppo I delle qualificazioni asiatiche per i prossimi Mondiali. Ora i palestinesi, in campo per la seconda volta da quando è cominciato il conflitto tra Hamas e Israele e ancora privi di tre giocatori rimasti nella Striscia di Gaza, hanno un punto in classifica, frutto dello 0-0 con il Libano che è a quota 2 avendo oggi pareggiato 1-1 in casa del Bangladesh. L'Australia è prima con 6 punti, alla prossima fase andranno le prime due del girone e quindi la Palestina(che tornerà in campo a marzo per affrontare il Bangladesh) può ancora sperare. Prima della partita, i giocatori palestinesi hanno posato con una kefiah al collo, simbolo della loro terra.