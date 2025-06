Palestina fuori dai Mondiali 2026: pareggio all'ultimo respiro con l'Oman

Si spegne al 97' minuto della sfida con l'Oman il sogno della Palestina di potersi qualificare per i Mondiali 2026: la gara, valida per il gruppo B delle qualificazioni asiatiche finisce 1-1 e consente all'Oman di giocare per i ripescaggi. La Palestina era andata in vantaggio al 4' del secondo tempo con Oday Kharoub ma è stata raggiunta dall'Oman (in inferiorità numerica dal 28' della ripresa) al 7' minuto di recupero con la rete su rigore di Issam Al-Sabhi.