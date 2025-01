Palladino: 'Lazio forte, ma vogliamo vincere e uscire dal momento negativo'

"La Lazio è una squadra forte e ben allenata, ma noi abbiamo bisogno di ritrovare una vittoria che ci manca da troppo tempo per uscire da questo momento negativo". Lo ha detto Raffaele Palladino parlando oggi ai cronisti al Viola Park, a due giorni dalla trasferta di Roma contro i biancocelesti. "Se è una partita decisiva per la squadra e per me? Definirla tale mi sembra esagerato, di sicuro è molto importante - ha risposto il tecnico viola reduce da 4 sconfitte e due pareggi nelle ultime sei gare - Non voglio mettere pressione sui ragazzi, ci siamo preparati bene e c'è una voglia di rivalsa sapendo che questa sfida può darci lo slancio per ripartire. Ma se dovesse arrivare un altro risultato negativo non dovremmo abbatterci. Voci di spogliatoio diviso? Falsità, stiamo bene insieme e remiamo tutti dalla stessa parte". Il tecnico viola teme di essere in bilico? "Io non penso né sento nulla, sono nel calcio da più di 20 anni e so che gli allenatori vengono giudicati anche in base ai risultati. Io sono concentrato solo sul lavoro e sulla squadra".

Cataldi sta cercando di recuperare dal problema muscolare per essere almeno convocabile per la prima da ex a Roma con la Lazio, mentre Colpani è sotto osservazione per una botta alla caviglia.